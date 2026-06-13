Axios: подготовка соглашения Трампа с Ираном стала ударом для Нетаньяху Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора вечером в четверг, 11 июня, сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху неприятную для него новость. По словам американского лидера, Вашингтон и Тегеран как никогда близки к подписанию мирного соглашения. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным журналистов, приближение сторон к компромиссу стало для израильского премьера настоящей «горькой пилюлей».

«Это сделка. Это отличная сделка, и пора положить конец этой войне», — цитирует издание слова американского президента, сказанные в ходе беседы.

Как отмечает Axios, Нетаньяху, инициируя конфликт с Ираном, рассчитывал на совершенно иной финал. По его плану предполагалось, что масштабное давление приведет к смене режима в Тегеране.

Однако жесткая позиция Трампа, нацеленная на скорейшее дипломатическое урегулирование, застала Нетаньяху врасплох. На этом фоне политические оппоненты израильского премьера уже обрушились на него с жесткой критикой, обвиняя в том, что он превратил Израиль в «вассальное государство», безропотно принимающее условия Вашингтона.

По словам источника из числа американских чиновников, в ходе разговора Нетаньяху, судя по всему, осознал неизбежность происходящего и свою неспособность заблокировать соглашение. В ответ на заявление Трампа израильский лидер дипломатично подчеркнул, что «доверяет президенту США» в вопросах контроля над ядерной программой Ирана.

«Биби, вероятно, понимал, что сделка вот-вот состоится и он не сможет ее сорвать», — заключил источник издания.

В статье отмечается, что израильское руководство избегает публичной критики в адрес Белого дома, однако за кулисами царит глубокий скептицизм. Израильские чиновники опасаются, что после подписания рамочного соглашения Тегеран начнет имитировать переговорный процесс, избегая реальных уступок по ядерному досье. Обеспокоенность вызывает и то, что соглашение США и Ирана включает пункт о прекращении огня, который будет распространяться в том числе на Ливан. Это де-факто свяжет руки Израилю и лишит его свободы действий против группировки «Хезболла».

Напомним, Трамп заявлял о достижении договоренности с Ираном о завершении войны. По его словам, осталось только юридическое закрепление мира. Тем временем представитель МИД Ирана Исмаил Джаафари назвал эти утверждения спекуляциями, подчеркнув, что окончательного соглашения пока нет.