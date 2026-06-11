В Иране отреагировали на заявление Трампа о завершении конфликта: «Ничего не согласовано»

Багаи назвал спекуляцией слова Трампа о скором подписании мирного соглашения Фото: REUTERS.

Представитель иранского МИД Исмаил Багаи счел спекуляциями утверждения президента США Дональда Трампа о скором подписании мирного договора. Об этом информирует агентство IRNA.

«Сообщения о времени и месте подписания соглашения остаются спекулятивными и еще ничего не было окончательно согласовано», — сказал Багаи.

Напомним, Трамп в четверг заявил, что сделка с Ираном может быть подписана уже в эти выходные в Европе. По его утверждению, в меморандуме Тегеран обязуется не добиваться ядерного оружия, а частью договоренностей станет снятие морской блокады.

Кроме этого, американский президент утверждает, что верховный руководитель Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи якобы одобрил основы будущего соглашения с Вашингтоном.

В свою очередь политолог Семен Багдасаров спрогнозировал затяжной характеры войны США с Тегераном.