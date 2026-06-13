Нацразведка США: Байден лгал о биолабораториях, несмотря на угрозы для природы. Фото: Samuel Corum/POOL/Global Look Press

Администрация бывшего лидера США Джо Байдена намеренно скрывала от народа страны правду о существовании биолабораторий, финансируемых американскими чиновниками по всему миру. Об этом сообщили в офисе директора Национальной разведки.

«Политики, так называемые специалисты в области здравоохранения <...> и структуры нацбезопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании финансируемых США биолабораторий», - указано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что исследования опасных патогенов несут серьезную угрозу катастрофических последствий для всей планеты. При этом чиновники и профильные эксперты Штатов, в том числе доктор Энтони Фаучи, сознательно замалчивали эту информацию. А тех, кто пытался донести правду до общества, подвергали давлению.

В офисе главы Нацразведки подчеркнули, что подобное поведение властей недопустимо с учетом масштабов возможной угрозы.

Накануне спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев подчеркнул: Россия была права в вопросе наличия биолабораторий США на Украине