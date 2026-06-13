Армия России уничтожила скрытно передвигавшихся боевиков ВСУ в Константиновке

Скрытно передвигавшихся в Константиновке солдат ВСУ ликвидировали с помощью дронов Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Операторы беспилотников армии РФ ликвидировали группу украинских боевиков, пытавшихся скрытно передвигаться в районе Константиновки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В военном ведомстве отметили, что в ходе выполнения боевых задач расчеты нанесли точные удары с использованием FPV-дронов и сбросов боеприпасов. В результате уничтожены украинские военнослужащие, осуществлявшие скрытное перемещение на позициях.

«Расчетами ударных дронов подразделений войск беспилотных систем "Южной" группировки войск в ходе выполнения боевых задач нанесено поражение живой силе противника», - указано в сводке.

Ранее стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Приют в Донецкой Народной Республике. За успешную операцию в зоне боев отвечали подразделения Северной группировки.