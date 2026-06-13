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НовостиПолитика13 июня 2026 10:15

Минобороны: ВС России за сутки освободили 172 здания в Константиновке

ВС России продолжают продвижение в микрорайонах Красный Октябрь и Красный Городок
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны: ВС России за сутки освободили 172 здания в Константиновке

Минобороны: ВС России за сутки освободили 172 здания в Константиновке

Фото: REUTERS.

Российские военнослужащие освободили 172 здания в Константиновке в ходе успешных наступательных действий. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, за последние сутки «уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля».

В сообщении уточняется, что штурмовые группы 3-й и 8-й армий, а также 3-го армейского корпуса продолжают продвижение в микрорайонах Красный Октябрь и Красный Городок, а также завершают зачистку Первомайского района.

Константиновка расположена на севере Донецкой области, примерно в 55 километрах от Донецка. Данный населенный пункт имеет важнейшее оперативно-тактическое значение, поскольку в этом регионе находится узел снабжения украинских сил в районе Краматорско-Славянской агломерации, где расположен крупный железнодорожный транзитный узел.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары тяжелыми планирующими авиабомбами по двум пунктам временной дислокации украинских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР).