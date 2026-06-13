Euronews: Кайя Каллас усугубляет системные проблемы внутри дипслужбы Евросоюза Фото: REUTERS.

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас усугубляет системные проблемы внутри европейской дипломатии. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на собственные источники.

Так телеканал прокомментировал предложения Франции по реформе дипслужбы ЕС. По данным Euronews, проблемы структуры были заложены еще при ее создании. Однако действия Каллас сделали их заметнее.

«Каллас многое делает, чтобы потерять поддержку. Она не очень хороша в том, чтобы добиваться поддержки стран ЕС внутри Европейского совета», — заявил европейский дипломат.

Телеканал отмечает, что Каллас регулярно критикуют за заявления по Китаю, требования использовать заблокированные российские активы для поддержки Украины, сложные отношения с американской администрацией и подготовку инициатив без согласования со странами ЕС. По словам европейских дипломатов, Каллас ведет себя так, будто все еще остается премьером Эстонии, а не руководителем дипломатии Евросоюза.

Euronews также указывает, что сама дипслужба ЕС была создана в более спокойные времена. Сейчас она одновременно связана с Еврокомиссией, должна готовить предложения по внешней политике, но при этом не имеет достаточных инструментов для их продвижения. Внешнеполитические решения в ЕС принимаются единогласно, поэтому любая страна может их заблокировать.

Немногим ранее Каллас заявила, что при возможном смягчении санкций против России и разморозке активов РФ Евросоюз должен учитывать собственные интересы безопасности. По ее словам, страны-члены объединения уже обсуждали подходы на случай переговоров по Украине.