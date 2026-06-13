Путин проводит рабочее совещание о развитии воссоединенных субъектов России Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин проводит рабочее совещание, посвященное теме развития воссоединенных субъектов страны. Об этом сообщает Кремль.

Как следует из официального заявления, рабочая встреча главы государства состоялась в субботу, 13 июня. Тогда российский лидер провел мероприятие, на котором обсуждалось, в первую очередь, развитие воссоединенных субъектов страны.

При этом какие-либо подробности пока не уточняются. В частности, неизвестно, кто выступал с докладом в рамках совещания.

Напомним, вчера, 12 июня, президент РФ проводил встречу с участниками спецоперации. Во время нее он выступил с рядом заявлений. В частности, призвал увековечивать память погибших бойцов, называя их именами школы и улицы.