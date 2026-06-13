Мадьяр раскрыл «самую большую ложь» правительства Орбана

Премьер Венгрии Мадьяр обвинил Орбана во лжи по вопросам миграции Фото: REUTERS.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил прошлое правительство во главе с Виктором Орбаном во лжи избирателям по вопросу миграционной политики. Заявления с внеочередной пресс-конференции главы правительства передает издание Index, отмечая, что премьер заранее обещал раскрыть «самую большую ложь» прежних властей.

По словам Мадьяра, Орбан публично обещал не исполнять европейский миграционный пакт, однако на самом деле его кабинет втайне готовился впустить в страну сотни тысяч мигрантов.

«Теперь Венгрия должна выплатить около 1 млрд евро компенсации из-за того, что правительство не смогло принять законы, которые одновременно удерживали бы нелегальных мигрантов и соответствовали европейскому праву», — подчеркнул новый премьер.

При этом кабмин Орбана все же планировал построить лагерь для беженцев на 500 человек в Витьнеде у австрийской границы, выделив на это из бюджета 5 млрд форинтов (около 13,5 млн долларов).

Как утверждает премьер, прошлые власти намеренно таким хотели обострить кризис. Он подчеркнул, что на закрытых заседаниях чиновники подробно обсуждали, как использовать эту транзитную зону, чтобы «шантажировать Брюссель» и «держать Австрию под контролем», при этом опасаясь закрытия границ австрийской стороной.

Мадьяр процитировал протокол заседания правительства от 21 августа 2024 года: «Необходимо активизировать политический конфликт, связанный с миграцией, к 2026 году».

«Съезд партии ФИДЕС стал бессмысленным, потому что политики предыдущего правительства лгали всем. Им вообще не стоит приходить в парламент на следующей неделе», — заявил глава правительства, предупредив, что ситуация может грозить причастным лицам уголовным преследованием.

Ранее Politico писало, что членов правительства Орбана могут судить за растрату средств ЕС.