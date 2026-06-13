В России хотят увеличить сроки бракоразводного процесса: подробнее

Сенатор Косихина предложила увеличить вдвое сроки бракоразводного процесса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России следует вдвое увеличить сроки бракоразводного процесса. С такой инициативой выступила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина в беседе с ТАСС.

По словам Косихиной, сегодня процедура расторжения брака в РФ проходит слишком быстро, а крепкая семья является фундаментом государства. Поэтому в стране нужно принять дополнительные меры ради сохранения института семьи. Она отметила, что супругам требуется дать больше времени для взвешенного решения.

«Мы понимаем, что многие решения о расставании принимаются сгоряча, на пике эмоций. Проходит время, чувства остывают, и люди начинают искренне сожалеть о содеянном, но юридически семья уже разрушена», - подчеркнула Косихина.

Сенатор считает, что развод при наличии детей должен занимать не менее шести месяцев вместо нынешних трех. Если же детей в семье нет, то срок предлагается увеличить с одного до трех месяцев.

Ранее председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая выступила с предложением пересмотреть подход к расчету доходов при назначении семейной налоговой выплаты. По ее мнению, нуждаемость семьи стоит определять исходя из реально полученных средств. То есть уже после удержания НДФЛ.