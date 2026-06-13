Лидер оппозиции Армении Гагик Царукян подал в суд на Пашиняна и Общественное ТВ Фото: REUTERS.

Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян подал судебный иск против премьер-министра страны Никола Пашиняна и Общественного телевидения Армении. Информация об этом появилась на официальном портале судебных данных datalex.am.

Политический скандал разгорелся на фоне прошедших накануне парламентских выборов, на которых партия Царукяна, согласно предварительным данным ЦИК, не сумела преодолеть четырехпроцентный барьер.

От Общественного телевидения Царукян требует официального опровержения информации о том, что его политическое объединение было создано «по наущению» экс-президента Роберта Кочаряна. В качестве компенсации за ущерб репутации политик намерен взыскать с вещателя около 32,5 тысячи долларов, а также обязать компанию покрыть все судебные издержки.

Второй частью масштабного иска стали требования лично к Пашиняну. Царукян настаивает на публичном опровержении целого ряда заявлений главы правительства. Он обратил внимание на то, что премьер-министр публично называл его «преступником, шпионом и агентом», обвинял в заключении преступных сделок, а также заявлял, что лидер оппозиции «ограбил народ Армении».

За нанесенный клеветой и оскорблениями ущерб Гагик Царукян планирует взыскать с Никола Пашиняна в общей сложности 24,5 тысячи долларов.

Ситуация вокруг лидера «Процветающей Армении» продолжает стремительно накаляться. Ранее Генеральная прокуратура Армении возбудила против Царукяна уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В настоящий момент оппозиционному политику официально запрещен выезд из страны. Представители Пашиняна и аппарата Общественного ТВ ход судебного иска пока не прокомментировали.