Офис верховного лидера Ирана объявил даты прощания и похорон Али Хаменеи

Церемония прощания и похороны Али Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля Фото: REUTERS.

Церемония прощания и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля. Об этом сообщили в официальном офисе покойного главы государства.

Согласно обнародованному графику, 4 и 5 июля состоится публичное прощание в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране. Сама похоронная церемония начнется в столице 6 июля, после чего 7 июля процессия переместится в священный город Кум. Итоговое погребение запланировано на 9 июля в Мешхеде — родном городе Хаменеи.

Напомним, Али Хаменеи погиб 28 февраля текущего года в результате серии военных ударов, нанесенных силами США и Израиля по Тегерану. Провести траурные мероприятия в марте не удалось из-за непрекращающихся обстрелов иранской столицы. В связи с этим руководство страны приняло решение перенести церемонию на лето, сославшись на необходимость обеспечения безопасности и подготовки городской инфраструктуры к масштабным траурным процессиям.

После гибели Али Хаменеи новым верховным руководителем Исламской Республики был избран его сын, Моджтаба Хаменеи. До настоящего времени он избегал появления на публике, однако уже направил гражданам несколько официальных обращений, тексты которых распространили государственные иранские медиаресурсы.

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