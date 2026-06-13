В Ингушетии задержали пособника террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»

Пособник атаковавших «Крокус Сити Холл» террористов был задержан сотрудниками СК и ФСБ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ингушетии задержан член боевого крыла запрещенной террористической организации баталхаджинцев*. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по республике.

Задержанным оказался 54-летний Хасан Альтемиров. Операцию провели совместно сотрудники ФСБ и СКР. По данным следствия, мужчина в январе 2025 года укрывал и оказывал помощь жителям республики, находившимся в федеральном розыске. Известно, что он помогал и террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл».

В отношении Альтемирова возбуждено уголовное дело. Как уточняет «Коммерсант», ему инкриминируют пособничество в руководстве террористическим сообществом - по части 5 статьи 33 и части 1 статьи 205.4 УК РФ.

Ранее ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в колонии Ульяновской области. Преступление готовили осужденный сторонник террористической организации.

* - признана террористической организацией и запрещена в России.