Голикова: Жителям новых регионов выдано 140 тысяч сертификатов на маткапитал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей получили почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Об этом в субботу, 13 июня, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе доклада президенту Владимиру Путину.

Голикова уточнила, что на сегодняшний день практически 50% от общего числа выданных сертификатов уже использованы. При этом самым популярным направлением расходования средств стали ежемесячные выплаты на детей в возрасте до трех лет.

По ее словам, на данный момент мерой поддержки охвачено 36 тысяч семей, в которых воспитывается 56 тысяч детей, а также 1300 беременных женщин. Каждая вторая семья, получившая сертификат, уже распорядилась его средствами. В регионах сохранены упрощенные условия приема документов для оформления выплат.

Напомним, в России могут расширить список трат маткапитала. В Госдуме планируют разрешить покупать авто и делать ремонт на такие выплаты.