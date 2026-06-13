Россиянам рассказали, что нужно прививать детям с малых лет

Академик Бокерия: здоровый образ жизни должен прививаться с детства Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прививать здоровый образ жизни необходимо с самого раннего детства. Такое мнение высказал кардиохирург, академик РАН и президент организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия в разговоре с РИА Новости.

«Ребенка надо учить не только читать и писать, рисовать и музицировать, но и правильно жить, питаться, заниматься спортом», - подчеркнул он.

Как заявил специалист, забота о собственном здоровье является такой же частью культуры человека, как образование и воспитание. Донести это до детей - первостепенная задача родителей. Однако именно ее многие взрослые, уточняет Бокерия, упускают из виду.

Ранее психолог Евгений Орлов назвал простое правило для каникул школьника. Он заявил, что для сохранения дисциплины у ребенка следует обговаривать с ним «как устроена жизнь». То есть детям важно донести, что свобода не отменяет ответственности. Нужно соблюдать баланс между отдыхом и выполнением задач.