Простые правила для каникул школьника: какие ошибки в воспитании не стоит допускать

У летнего спада дисциплины есть вполне объяснимые причины Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето в семьях школьников – пора бескрайней свободы и отдыха. Даже взрослым, кажется, становится легче дышать (несмотря на головную боль, куда пристроить деточку, чтоб не болтался бесцельно). Что уж говорить про детей!

Если бы не одно «но». Родители замечают: еще в мае ребенок делал уроки, соблюдал режим и спокойно реагировал на просьбы, а уже в июне «разболтался». Поздно ложится, забывает про обязанности, спорит и будто «теряет берега». А на все вопросы - один ответ: «Ну у меня ж каникулы, мам!»

Знакомо?

- Это не каприз и не «испорченность». У летнего спада дисциплины есть вполне объяснимые причины, - говорит психолог Евгений Орлов. - Во время учебного года жизнь ребенка обычно жестко структурирована. Школа, расписание, дедлайны, внешние требования. Летом эта опора исчезает. Психика переходит в режим отдыха, повышается спонтанность. Для развития это нормально. Но без поддержки взрослых это легко превращается в хаос.

Во время учебного года жизнь ребенка жестко структурирована - школа, расписание, дедлайны, внешние требования. А летом эти рамки исчезают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Важно понимать: ребенок не рождается с умением выстраивать баланс между свободой и ответственностью. Ему, пока не повзрослеет, нужна мягкая, но четкая рамка.

ПОЧЕМУ «ПЛЫВЕТ ДИСЦИПЛИНА»

* Во-первых, исчезает внешний контроль. Учителя, оценки, четкие сроки расписания и распорядка дня уходят. Ребенок остается один на один со свободой.

* Во-вторых, сбивается режим. Поздние отбой и подъем напрямую влияют на самоконтроль. Уставший ребенок со сбитыми биоритмами хуже управляет поведением.

* В-третьих, меняется среда. Вместо казенных стен школы, развивающих центров – хаос улицы, гаджетов, неформального общения с друзьями. Это усиливает импульсивность.

- Пример из практики: мама 10-летнего Артема жалуется: «Раньше он сам садился за уроки. Сейчас не могу заставить даже убрать за собой». При разборе выясняется: мальчик ложится в час ночи, с утра сонный, днем в телефоне. Ресурса на «собраться» просто нет, - поясняет Евгений Орлов.

И вроде с этим жить можно, но очень сложно и нервозатратно для родителей. Давайте будем бороться. А для начала просто поговорим.

О ЧЕМ ВАЖНО ГОВОРИТЬ

Не про «ты обязан», а про «как устроена жизнь».

+ Обсудите идею баланса. Свобода не отменяет ответственность. Можно отдыхать, но есть базовые вещи, которые мы делаем каждый день вне зависимости от настроения.

+ Договоритесь о минимуме. Не идеальный порядок, а «достаточно хорошо убрано». Например: застелить кровать, помочь по дому 20 минут, и почитать 15 минут.

+ Проговорите последствия. Не в формате угроз, а в виде причинно-следственных связей: «Если ложишься поздно, утром тяжело, и день проходит впустую и очень быстро».

+ Спросите мнение ребенка. «Как ты сам хочешь, чтобы проходило твое лето?» Это повышает вовлеченность.

Ребенок не рождается с умением выстраивать баланс между свободой и ответственностью - помогите ему в этом в мягкой форме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ

1. Легкий режим.

Не жестко, но уверенно. Фиксированное время подъема, желательно не сильно отличающееся от времени подъема во время учебы, понятный отбой, регулярное питание.

2. «Островки обязательного».

2-3 ежедневных действия, которые не обсуждаются (заправить кровать, убрать тарелки из своей комнаты). Остальное можно варьировать.

3. План на день в простом виде.

Утром 3 пункта: «сделать», «помочь», «для удовольствия». Это учит саморегуляции.

4. Ограничение гаджетов.

Но не через запреты, а через структуру. Сначала дела, потом экран. Или фиксированное «окно».

5. Личный пример.

Если родитель сам «залипает» в телефоне и живет без режима, требовать дисциплины сложно.

- Еще пример из практики: папа 12-летней Лизы ввел правило «утренний старт». До 11:00 у каждого есть три задачи. После этого день свободный. Через неделю конфликтов стало меньше, а Лиза сама начала планировать дела, чтобы быстрее «освободиться», - рассказывает психолог Евгений Орлов.

ОШИБКИ, КОТОРЫЕ УСИЛИВАЮТ ПРОБЛЕМУ

* Жесткий контроль.

Когда лето превращается в «мини-школу», ребенок начинает сопротивляться и повышается риск выгорания уже к первому сентября. Даже учителя говорят, что первый месяц лета, июнь, должен быть полностью посвящен расслаблению.

* Полная вседозволенность.

При этом не забывайте про минимальный, но контроль. «Пусть отдыхает как хочет» часто приводит к срыву режима и ухудшению настроения.

* Непоследовательность.

Это уже четкая обязанность родителей – не только договориться между собой, но и следовать принципам. Поведение «сегодня можно, завтра нельзя» разрушает любые договоренности, ломает доверие и уверенность ребенка во взрослости родителей.

* Сравнение с другими.

«А вот у соседки ребенок читает, а ты нет». Это снижает мотивацию, а не повышает ее.

Жесткий контроль, постоянное чтение нотаций и сравнение вашего ребенка с другими лишь усилят проблему Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КАК СОХРАНИТЬ КОНТАКТ

Не паниковать и не считать, что лето сломает не только режим, но и всего ребенка. Ребенок чувствует ваш страх и начинает бороться за власть, продавливать свои, пусть и неправильные установки. Поэтому:

* Главное не дисциплина любой ценой, а отношения. Ребенок лучше следует правилам там, где его слышат.

* Используйте «я-сообщения». «Мне важно, чтобы дома был порядок», вместо «ты опять все разбросал».

*Отмечайте усилия, а не только результат. «Ты сегодня сам вспомнил про свои задачи, это круто».

* Договаривайтесь, а не приказывайте. Даже если решение остается за взрослым, процесс обсуждения важен.

Выбирайте один пункт из списка выше. И попробуйте его за ужином.

Просто возьмите ребенка за руку и скажите тихо: «Давай с завтрашнего утра устроим челлендж. Ты будешь сам следить за своими делами, а я не буду кричать. Если я сорвусь - я покупаю тебе пиццу. Если ты забудешь всё - ты моешь посуду. Только без обид. Договор?

- У вас получится, - уверяет Евгений Орлов. - Потому что, когда вы перестаете быть «строгим надзирателем» и становитесь «понятным взрослым», ребенок сам тянется за правилами. Ему нужны не ваши нравоучения. Ему нужна ваша спокойная уверенность. И мороженое. Мороженое тоже обязательно. Но после обеда.

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