Простые правила для каникул школьника: какие ошибки в воспитании не стоит допускать

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Лето в семьях школьников – пора бескрайней свободы и отдыха. Даже взрослым, кажется, становится легче дышать (несмотря на головную боль, куда пристроить деточку, чтоб не болтался бесцельно). Что уж говорить про детей!
Если бы не одно «но». Родители замечают: еще в мае ребенок делал уроки, соблюдал режим и спокойно реагировал на просьбы, а уже в июне «разболтался». Поздно ложится, забывает про обязанности, спорит и будто «теряет берега». А на все вопросы - один ответ: «Ну у меня ж каникулы, мам!»
Знакомо?
- Это не каприз и не «испорченность». У летнего спада дисциплины есть вполне объяснимые причины, - говорит психолог Евгений Орлов. - Во время учебного года жизнь ребенка обычно жестко структурирована. Школа, расписание, дедлайны, внешние требования. Летом эта опора исчезает. Психика переходит в режим отдыха, повышается спонтанность. Для развития это нормально. Но без поддержки взрослых это легко превращается в хаос.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Важно понимать: ребенок не рождается с умением выстраивать баланс между свободой и ответственностью. Ему, пока не повзрослеет, нужна мягкая, но четкая рамка.
* Во-первых, исчезает внешний контроль. Учителя, оценки, четкие сроки расписания и распорядка дня уходят. Ребенок остается один на один со свободой.
* Во-вторых, сбивается режим. Поздние отбой и подъем напрямую влияют на самоконтроль. Уставший ребенок со сбитыми биоритмами хуже управляет поведением.
* В-третьих, меняется среда. Вместо казенных стен школы, развивающих центров – хаос улицы, гаджетов, неформального общения с друзьями. Это усиливает импульсивность.
- Пример из практики: мама 10-летнего Артема жалуется: «Раньше он сам садился за уроки. Сейчас не могу заставить даже убрать за собой». При разборе выясняется: мальчик ложится в час ночи, с утра сонный, днем в телефоне. Ресурса на «собраться» просто нет, - поясняет Евгений Орлов.
И вроде с этим жить можно, но очень сложно и нервозатратно для родителей. Давайте будем бороться. А для начала просто поговорим.
Не про «ты обязан», а про «как устроена жизнь».
+ Обсудите идею баланса. Свобода не отменяет ответственность. Можно отдыхать, но есть базовые вещи, которые мы делаем каждый день вне зависимости от настроения.
+ Договоритесь о минимуме. Не идеальный порядок, а «достаточно хорошо убрано». Например: застелить кровать, помочь по дому 20 минут, и почитать 15 минут.
+ Проговорите последствия. Не в формате угроз, а в виде причинно-следственных связей: «Если ложишься поздно, утром тяжело, и день проходит впустую и очень быстро».
+ Спросите мнение ребенка. «Как ты сам хочешь, чтобы проходило твое лето?» Это повышает вовлеченность.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
1. Легкий режим.
Не жестко, но уверенно. Фиксированное время подъема, желательно не сильно отличающееся от времени подъема во время учебы, понятный отбой, регулярное питание.
2. «Островки обязательного».
2-3 ежедневных действия, которые не обсуждаются (заправить кровать, убрать тарелки из своей комнаты). Остальное можно варьировать.
3. План на день в простом виде.
Утром 3 пункта: «сделать», «помочь», «для удовольствия». Это учит саморегуляции.
4. Ограничение гаджетов.
Но не через запреты, а через структуру. Сначала дела, потом экран. Или фиксированное «окно».
5. Личный пример.
Если родитель сам «залипает» в телефоне и живет без режима, требовать дисциплины сложно.
- Еще пример из практики: папа 12-летней Лизы ввел правило «утренний старт». До 11:00 у каждого есть три задачи. После этого день свободный. Через неделю конфликтов стало меньше, а Лиза сама начала планировать дела, чтобы быстрее «освободиться», - рассказывает психолог Евгений Орлов.
* Жесткий контроль.
Когда лето превращается в «мини-школу», ребенок начинает сопротивляться и повышается риск выгорания уже к первому сентября. Даже учителя говорят, что первый месяц лета, июнь, должен быть полностью посвящен расслаблению.
* Полная вседозволенность.
При этом не забывайте про минимальный, но контроль. «Пусть отдыхает как хочет» часто приводит к срыву режима и ухудшению настроения.
* Непоследовательность.
Это уже четкая обязанность родителей – не только договориться между собой, но и следовать принципам. Поведение «сегодня можно, завтра нельзя» разрушает любые договоренности, ломает доверие и уверенность ребенка во взрослости родителей.
* Сравнение с другими.
«А вот у соседки ребенок читает, а ты нет». Это снижает мотивацию, а не повышает ее.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Не паниковать и не считать, что лето сломает не только режим, но и всего ребенка. Ребенок чувствует ваш страх и начинает бороться за власть, продавливать свои, пусть и неправильные установки. Поэтому:
* Главное не дисциплина любой ценой, а отношения. Ребенок лучше следует правилам там, где его слышат.
* Используйте «я-сообщения». «Мне важно, чтобы дома был порядок», вместо «ты опять все разбросал».
*Отмечайте усилия, а не только результат. «Ты сегодня сам вспомнил про свои задачи, это круто».
* Договаривайтесь, а не приказывайте. Даже если решение остается за взрослым, процесс обсуждения важен.
Выбирайте один пункт из списка выше. И попробуйте его за ужином.
Просто возьмите ребенка за руку и скажите тихо: «Давай с завтрашнего утра устроим челлендж. Ты будешь сам следить за своими делами, а я не буду кричать. Если я сорвусь - я покупаю тебе пиццу. Если ты забудешь всё - ты моешь посуду. Только без обид. Договор?
- У вас получится, - уверяет Евгений Орлов. - Потому что, когда вы перестаете быть «строгим надзирателем» и становитесь «понятным взрослым», ребенок сам тянется за правилами. Ему нужны не ваши нравоучения. Ему нужна ваша спокойная уверенность. И мороженое. Мороженое тоже обязательно. Но после обеда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Здоровый ребенок может болеть до 12 раз в год: Как распознать у детей сниженный иммунитет и что с этим делать
Геннадий Онищенко рассказал, какой режим для детей летом самый правильный
«С малышом что-то не так»: Педиатр развенчала девять главных родительских страхов в первый месяц жизни ребенка
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
В семье подросток: стихийное бедствие или повод наконец-то поговорить по-взрослому