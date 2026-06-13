МИД РФ анонсировал визит Лаврова в Белоруссию 14-15 июня

Главу МИД России в Белоруссии встретит Лукашенко Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава российского МИД Сергей Лавров посетит Белоруссию 14-15 июня для обсуждения ключевых вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Как уточнили в ведомстве, встречать дипломата будет белорусский глава Александр Лукашенко. Обе стороны планируют провести встречу, в рамках которой обсудят ключевые вопросы сотрудничества. Так, спикеры хотят обговорить детально интеграционные процессы в рамках Союзного государства.

Отдельное место в повестке займет тема противодействия западному давлению. Россия и Белоруссия намерены скоординировать позиции по борьбе с санкционной и юридической агрессией со стороны зарубежных стран.

Ранее Лавров заявил о планах обсудить с главой внешнеполитического ведомства Бахрейна Абдель Латыфом бен Рашедом аз-Зайяни ситуацию в Ормузском проливе