Во Франции осудили шесть человек за кражу редких русских книг

Суд во Франции приговорил шесть человек за кражу редких русских книг Фото: Shutterstock.

Суд во Франции вынес приговор шестерым гражданам Грузии, обвиняемым в похищении уникальных изданий русских классиков XIX века. Злоумышленники получили сроки от полутора лет условно до семи лет лишения свободы, передает газета Le Monde.

На скамье подсудимых оказались пять мужчин и одна женщина. Все они признаны виновными в преступном сговоре, а часть фигурантов — непосредственно в краже культурных ценностей.

Следствие установило, что в 2023 году банда совершила дерзкие ограбления Национальной библиотеки Франции в Париже и библиотеки Дидро в Лионе. Из фондов пропали редкие первые экземпляры и рукописи Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.

Ранее государственное обвинение запрашивало для подсудимых до восьми лет тюрьмы. Максимальный срок — семь лет заключения — получил Михаил Замтарадзе, признанный одним из ключевых участников схемы. После отбытия наказания ему пожизненно запрещен въезд на территорию Франции. Примечательно, что он уже имеет судимость за аналогичные преступления. Ранее в Литве его приговорили к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за кражу книг на сумму свыше 600 тысяч евро.

Другой участник группировки, Бека Цирекидзе, осужден на четыре года лишения свободы, а ранее он уже получил 3,5 года тюрьмы в Эстонии. Еще двоих фигурантов судили заочно. В данный момент они отбывают пятилетние сроки на родине, в Грузии, которая не выдает своих граждан. Французский суд назначил им по шесть лет лишения свободы и выдал международный ордер на арест.

По версии следствия, осужденные входили в масштабную международную преступную сеть, разделенную на несколько ячеек. Аналогичные скоординированные кражи ценных изданий русских классиков ранее были зафиксированы в библиотеках Германии, Латвии, Польши, Швейцарии и Бельгии.

Как писал сайт KP.RU, воры не просто выносили книги, а подкладывали на их место искусно сделанные копии. Кражу в Париже помогла предотвратить заведующая фондом русской книги Аглая Ашешова, которая вовремя заметила подозрительных посетителей.