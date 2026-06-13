Голикова рассказала о переходе на федеральные пенсии в новых регионах России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В новых регионах России продолжается поэтапный переход на выплату федеральных пенсий. Об этом в субботу, 13 июня, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания по развитию Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей, которое провел президент РФ Владимир Путин.

По словам Голиковой, начиная с 2023 года выплаты были назначены более чем 1,5 миллионам граждан, проживающих на этих территориях.

«Идет поэтапный переход на федеральные пенсии. Сегодня пенсии с 2023 года назначены более 1,5 миллионам человек. Из них 93% — это федеральные нормы», — подчеркнула вице-премьер в своем докладе.

Как писал сайт KP.RU, Голикова также рассказала, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получили почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Почти 50% сертификатов уже использованы, из них самым популярным направлением стали ежемесячные выплаты на детей до трех лет.