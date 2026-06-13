Швеция направила свои истребители на перехват российских Су-24 и Су-34

В ВС Швеции отметили, что операция по перехвату Су-24 и Су-34 прошла 12 июня. Фото: Shatokhina Natalia/ news.ru/Global Look Press

Военные истребители Швеции поднялись в небо для перехвата российских самолетов над Балтийским морем. Эта информация следует из публикации шведских Вооруженных сил в социальной сети X.

«В пятницу (12 мая - прим. ред.) шведская служба реагирования на инциденты провела две операции с истребителями JAS 39 Gripen для перехвата российских истребителей в Балтийском море вблизи шведского воздушного пространства», - написано в публикации.

В ведомстве уточнили, что целями перехвата стали самолеты Су-24 и Су-34. Представители шведских сил утверждают, что они якобы сильно приблизились к границам территории страны. Однако в этом же посте отмечается, что нарушения государственной границы со стороны российских воздушных судов допущено не было.

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