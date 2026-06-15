Мама Николая Цискаридзе говорила: «Если в песочнице у тебя отобрали лопатку, значит, ты слабенький»

Звезда мирового балета Николай Цискаридзе Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известный артист балета Николай Цискаридзе продолжает удивлять поклонников своей невероятной работоспособностью. При этом он находит время, чтобы поделиться историями из своей жизни. В беседе с KP.RU артист рассказал, как мама закаляла его характер.

«Мне мама категорически запрещала жаловаться и обижаться. Допустим, я играю в песочнице, у меня кто-то отобрал лопаточку, и я бы пришел и сказал, что Петя, Вася у меня что-то отобрал. Меня бы наказали. Мама никогда бы не пошла выяснять», — поделился Цискаридзе в интервью сайту KP.RU.

Цискаридзе ответил на утверждение, что в книге «Мой театр» артисту важнее было не просто рассказать о себе, а самому разобраться в некоторых вещах. Он заметил, что такое отношение идет еще из детства. Он пояснил, что его мама строжайше запрещала ему жаловаться и обижаться на других.

Прославленный артист указал, что мама никогда не стала бы разбираться с обидчиками и всегда повторяла, что доносчик получает первый кнут.

«Она всегда говорила: “Доносчику первый кнут. Твоя проблема, ты ее должен решить. Что значит — у тебя отобрали? Значит, ты слабенький”» — добавил артист.

Как подчеркнул Цискаридзе, родительница не позволяла ему ныть или искать защиты у других. Благодаря такому воспитанию у него никогда не возникало желания узнать чужое мнение или спрятаться за чью-то спину. В итоге он привык все решать самостоятельно и идти к цели сам.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Большое интервью Николая Цискаридзе «Комсомолке»: Я очень стеснительный человек, не люблю выходить на публику