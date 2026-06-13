Додик: Запад хочет упразднить Республику Сербскую

Запад целенаправленно добивается фактического упразднения Республики Сербской, она сильно раздражает Брюссель. Об этом заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в интервью ТАСС.
По словам политика, европейские структуры последовательно делают все возможное для ликвидации республики.
«Они (страны ЕС - прим. ред) хотят, чтобы Республика Сербская была упразднена и фактически растворена. Они делают для этого все. Мы раздражаем Брюссель», - заявил он.
Додик также напомнил о возбужденном против него уголовном деле, отметив, что оно является политически мотивированным. Политик убежден, что судебное преследование в его отношении было инициировано в обход законов. Просто один чиновник из Германии решил навязать свои правила, уточнил Додик. По мнению главы партии, именно в этом и проявляется истинная суть Брюсселя: декларируя верховенство права, действует вопреки ему.
Ранее Додик предупредил Россию о двуличии немецких властей. Он призвал Москву не верить в якобы добрые намерения Берлина в рамках двусторонних отношений.