Дочь Иосифа Пригожина получила орден погибшего на СВО мужа

Иосиф Пригожин допустил, что может спродюсировать фильм о погибшем зяте Евгении Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дочь известного российского продюсера Иосифа Пригожина Даная получила орден Мужества, посмертно присвоенный ее погибшему на спецоперации мужу Евгению Ткаченко. Об этом сам Пригожин рассказал в беседе с NEWS.ru.

Как известно, судьба Евгения была довольно тяжелой. Мужчина вырос в детском доме. После того, как начался конфликт на Украине, он решил добровольно отправиться на передовую. Дома у него осталась молодая супруга Даная и новорожденный сын. На момент смерти Ткаченко было всего 28 лет.

«Он (Евгений - прим. ред.) получил орден Мужества недавно. Посмертно. 28 лет ему было - погиб, слишком молодым. Он защищал Родину. Внук мой остался без отца», - поделился продюсер.

Пригожин также не исключил, что увековечит память зятя на экране. По его словам, он рассматривает возможность создания фильма о жизни и подвиге Евгения.

Ранее Иосиф Пригожин высказался о вероятном возвращении России на «Евровидение». По его мнению, нашей стране не стоит возвращаться на европейскую площадку на чужих условиях.

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