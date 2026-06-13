«Режут все побочные расходы»: российский военкор Коц указал на странные действия Европы

Военкор Коц указал на сигнал о подготовке Европы к большой войне Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Европа может целенаправленно готовиться к большой войне. Такое предположение выдвинул военный корреспондент KP.RU Александр Коц в «Максе».

Поводом для подобных выводов послужил ряд громких провалов европейского оборонного сотрудничества. Глава концерна Rheinmetall заявил о возможном срыве франко-немецкого проекта танка будущего MGCS. Франция уже собирается урезать финансирование программы более чем вдвое. Параллельно обе страны признали провал совместного проекта истребителя шестого поколения. Партнеры так и не смогли согласовать ни технические характеристики, ни контроль над проектом.

По мнению военкора, эти действия наталкивают на определенные мысли. За демонстративным отказом от амбициозных долгосрочных программ может скрываться куда более тревожная логика. Например, подготовка к масштабному конфликту.

«Перед большой войной всегда режут все побочные расходы. Деньги идут на то, что уже можно производить массово. И сегодня это в первую очередь баллистика, дроны и крылатые ракеты, а не супертанки и космические истребители», - написал Коц.

Напомним, что Россия не имеет планов вести сражения со странами НАТО. Недавно эту мысль вновь озвучивал президент РФ Владимир Путин. Он призвал всех тех, кто ждет той самой «агрессии» Москвы, задать себе один вопрос: «Зачем нам это нужно?».