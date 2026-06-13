«Только вместе с Россией»: в Германии назвали способ достичь мирного будущего на континенте Фото: REUTERS.

Отставной вице-адмирал и бывший командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах уверен, что европейские страны не сумеют обеспечить себе стабильное будущее без участия Москвы. Своим мнением он поделился в беседе с изданием Berliner Zeitung.

«Мы сможем достичь мира и стабильности в Европе только вместе с Россией, а не противостоя ей», — указал бывший военный.

Шенбах также поделился серьезными опасениями по поводу курса Берлина и всего Евросоюза. Он считает, что из-за активной поддержки киевского режима Германия рискует сама стать полноценным участником боевых действий против России.

Напомним, что незадолго до этого президент Финляндии Александр Стубб тоже заговорил о необходимости диалога с РФ. Он заявил, что контакты с Россией должны возобновиться в ближайшее время для урегулирования украинского кризиса.

Финский лидер выразил надежду на возвращение Европы за стол переговоров. Он подчеркнул, что восстановление прямого общения с Москвой сейчас жизненно необходимо для континента.