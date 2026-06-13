Лидер «Союза независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик Фото: REUTERS.

Лидер «Союза независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик уверен, что действующие лидеры Франции и Германии в скором времени лишатся своих постов. Этим он поделился в беседе с ТАСС.

«Лишь вопрос времени, когда народ начнет смещать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца», — уточнил политик.

Также Додик выразил сомнение в пользе евроинтеграции для своей республики, поскольку, по его мнению, в Евросоюзе сегодня отсутствует сильный руководитель.

Параллельно с этим глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, также раскритиковал западных лидеров. Он заявил, что британский премьер Кир Стармер, а также упомянутые Макрон и Мерц являются «союзом лузеров». Медведчук пояснил, что их политические рейтинги сейчас находятся «ниже плинтуса», поэтому они теряют поддержку населения.