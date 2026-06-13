Дубинский отметил, что украинское правительство закупает снаряды для ВСУ по ценам в 12 раз больше рыночных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские власти наживаются на конфликте, закупая снаряды на европейские деньги по многократно завышенным ценам. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его подсчетам, в рамках объявленной в июне закупки боеприпасов на немецкие средства стоимость одного снаряда составляла 6 тысяч евро. При этом реальная рыночная цена, по данным депутата, ниже аж в 12 раз.

«За 300 миллионов евро РФ или КНДР могут сделать 600-1000 тысяч снарядов. Тогда как Украина купит 50 тысяч. Разница в 12 раз. Она сядет "партии войны" на карман», - написал Дубинский.

Депутат допускает, что снаряды европейского производства объективно дороже российских или северокорейских аналогов. Однако даже с учетом этого фактора максимальная цена им не превышает и двух тысяч евро за единицу. Это означает лишь одно, правительство Незалежной продолжает зарабатывать на боевых действиях в стране.

Тем времен российская армия активно продвигается вперед на донецком направлении. Недавно Минобороны РФ сообщало, что наши бойцы завершают зачистку Первомайского района в Константиновке.