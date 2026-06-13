АFР: встреча Трампа с Зеленским на полях саммита G7 пока не подтверждена

Президент США Дональд Трамп с главой киевского режима Владимиром Зеленским Фото: REUTERS.

Официальные лица пока не подтверждают информацию о том, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут личную встречу на предстоящем саммите «Большой семерки». Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).

По данным высокопоставленного источника из американской администрации двусторонние переговоры лидеров в настоящий момент просто не заложены в программу. При этом оба политика 16 июня примут участие в общей рабочей встрече G7.

Саммит пройдет во французском Эвиане с 15 по 17 июня. Как ранее писало издание Politico, хозяин встречи Эммануэль Макрон сейчас активно ищет способы, чтобы расположить к себе Трампа. Французский лидер хочет гарантировать, что американский президент не покинет мероприятие раньше времени. В Париже даже рассматривают вариант с закрытым ужином для Трампа в Версальском дворце.

Ситуацию вокруг саммита может накалить и сам приезд Владимира Зеленского. Издание Politico, ссылаясь на свои источники, называет этот сценарий «взрывоопасным» и способным привести к серьезному скандалу. Причиной тому называют непростые и напряженные отношения между главой киевского режима и Дональдом Трампом.