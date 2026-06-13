Зеленский ввел санкции против десяти операторов связи РФ

Под санкции Зеленского попали «Луганские Коммуникации», «РуСат», «РТКомм» Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский утвердил указ о введении санкций против десяти операторов мобильной связи России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июня 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», - следует из публикации.

Ограничительные меры затронули как частные структуры, так и государственные предприятия РФ. В санкционный список вошли: «Луганские Коммуникации», «РуСат», «РТКомм», «Амтел-Связь», «Мобильные коммуникационные системы», «Спутниковая связь», а также Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь».

Напомним, что недавно Евросоюз ввел новый, 21-й по счету пакет антироссийских санкций. На это сразу же отреагировали в МИД РФ. Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, Москва обязательно разработает ответные и более жесткие меры в отношении Европы.