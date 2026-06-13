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НовостиПолитика13 июня 2026 16:26

Зеленский ввел санкции против десяти операторов связи РФ

Под санкции Зеленского попали «Луганские Коммуникации», «РуСат», «РТКомм»
Арина СЕРОВА
Под санкции Зеленского попали «Луганские Коммуникации», «РуСат», «РТКомм»

Под санкции Зеленского попали «Луганские Коммуникации», «РуСат», «РТКомм»

Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский утвердил указ о введении санкций против десяти операторов мобильной связи России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июня 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», - следует из публикации.

Ограничительные меры затронули как частные структуры, так и государственные предприятия РФ. В санкционный список вошли: «Луганские Коммуникации», «РуСат», «РТКомм», «Амтел-Связь», «Мобильные коммуникационные системы», «Спутниковая связь», а также Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь».

Напомним, что недавно Евросоюз ввел новый, 21-й по счету пакет антироссийских санкций. На это сразу же отреагировали в МИД РФ. Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, Москва обязательно разработает ответные и более жесткие меры в отношении Европы.