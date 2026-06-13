Мошенники придумали схему с «результатами ЕГЭ»: что важно знать Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

После завершения экзаменационной кампании в России активизировались мошенники, создающие поддельные сайты для проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ. Злоумышленники также предлагают школьникам фиктивные услуги по подаче апелляции и якобы гарантированному повышению результатов. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин.

По словам политика, в период после экзаменов появляются новые схемы обмана, включая фальшивые ресурсы с результатами и сомнительные предложения оформить пересдачу «по связям». Артем Шейкин отметил, что жертвам также могут приходить сообщения с просьбой подтвердить место в вузе через подозрительную ссылку.

Сенатор добавил, что обычно такие письма выглядят так, будто они отправлены официальной приемной комиссией учебного заведения. Из-за этого у выпускников и их родителей часто не возникает сомнений в подлинности информации.

Парламентарий напомнил, что во время проведения ОГЭ и ЕГЭ мошенники нередко предлагают купить «настоящие ответы» или «сливы с Дальнего Востока», а также услуги онлайн-куратора. На деле это является простым обманом и может обернуться для школьников серьезными проблемами, включая утечку личных данных.

Шейкин констатировал, что главное правило безопасности — никогда не переходить по ссылкам из мессенджеров и писем. Он призвал не передавать третьим лицам паспортные данные, СНИЛС и коды из смс, а также не поддаваться на уловки о «гарантированной помощи» на экзаменах.

Также стало известно, что мошенники начали создавать поддельные сервисы оплаты студенческих общежитий. После получения денег они пропадают, а абитуриент рискует остаться без жилья.