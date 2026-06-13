Трамп анонсировал подписание сделки с Ираном: названа дата

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп объявил, что подписание исторического документа между Вашингтоном и Тегераном намечено на ближайшее воскресенье, 14 июня. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, сразу после этого Ормузский пролив, имеющий ключевое значение для мировой торговли нефтью, будет полностью открыт для судоходства.

Американский президент также подчеркнул, что Соединённые Штаты рассчитывают на дальнейшее плодотворное сотрудничество не только с Ираном, но и со всеми странами Ближнего Востока.

Напомним, что 11 июня состоялся телефонный разговор Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Тогда глава Белого дома сообщил израильскому коллеге новость, которая оказалась для него неприятной. Американский лидер заявил, что Вашингтон и Тегеран сейчас находятся как никогда близко к подписанию мирного соглашения.