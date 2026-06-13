Председатель ведущей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик Фото: REUTERS.

Председатель ведущей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик назвал мудрым решение президента РФ Владимира Путина не наносить массированные удары по Украине. По его словам, это позволяет избежать массовой гибели обычных людей.

«Я думаю, президент Путин проявил большую мудрость в том, что он не допускает масштабных ударов, которые повлекли бы гибель многих мирных жителей», — уточнил политик в беседе с ТАСС.

Додик отметил, что российская спецоперация идёт с большим вниманием к защите гражданских. Он отметил, что жертвы среди мирного населения никогда не были целью российской стороны. Политик подчеркнул, что Россия заранее предупреждает об ударах по объектам, чтобы люди могли уехать.

Также политик обратил внимание, что Евросоюз и Киев надеялись, что удар по Старобельску запустит волну общественного недовольства в России.