РИА Новости: западные магнаты получают огромные доходы от конфликта на Украине. Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Западные магнаты получают огромную прибыль, вкладывая свои деньги в конфликт на Украине. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника, оборонные магнаты сейчас активно поставляют боеприпасы в зону сражений на Украине. Это, в свою очередь, выгодно для европейских и североамериканских политиков, которые получают с этого прибыль.

«Западные военные магнаты получают колоссальные сверхдоходы от продолжающегося финансирования киевского режима», - отметил источник.

Собеседник рассказал, что сегодня один снаряд на рынке стоит до шести тысяч евро. Однако так было не всегда. Для сравнения он напомнил заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра. Тот в начале конфликта сообщал, что снаряд калибра 155 мм обходился примерно в две тысячи евро. Советские боеприпасы калибра 152 мм и вовсе стоили не более тысячи долларов. Такой резкий скачок цен наглядно показывает, насколько выгодны продолжающиеся на Украине бои западным олигархам.

Немногим ранее в МИД России уже высказывались о финансировании украинского кризиса Западом. Представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что оплачивая украинские беспилотники, страны ЕС фактически вкладывают деньги в смерть.