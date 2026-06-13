Две девочи и мужчина погибли из-за опрокинувшейся лодки в Алтайском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трагедия разыгралась на озере Линево в Кытмановском районе Алтайского края: моторная лодка с мужчиной и шестью детьми перевернулась прямо посреди водоема. В результате происшествия спасти удалось только четверых несовершеннолетних, а судьба их 47-летнего водителя и еще двух девочек оказалась трагической — они, предположительно, утонули. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

По информации от диспетчера ЕДДС, ЧП с маломерным судном случилось в районе села Дмитро-Титово. Очевидцам инцидента сразу же удалось вытащить из воды четверых детей, однако еще двое школьниц и глава семейства, управлявший лодкой, ушли под воду. На данный момент их тела не найдены, спасатели продолжают поиски.

На месте происшествия сейчас работает крупная группировка специалистов — 34 человека и 9 единиц техники. От МЧС задействованы 5 сотрудников и 2 единицы оборудования. Спасательные службы делают все возможное, чтобы найти погибших, а следователи уже возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Стоит отметить, что это не единственный подобный случай за последнее время. Ранее в Татарстане на Волге перевернулся сапборд, на котором находились двое взрослых и трое детей. Тогда на месте происшествия погибли мужчина и четырехлетний мальчик.