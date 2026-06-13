Блогер MrBeast стал обладателем уникального рекорда: на него подписался каждый 16-й житель Земли

Блогер Джеймс Дональдсон, более известный как MrBeast Фото: Alberto Sibaja/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский видеоблогер Джеймс Дональдсон, известный всему миру как MrBeast, установил абсолютный рекорд платформы: количество подписчиков на его основном канале достигло 500 миллионов человек. Это означает, что на творчество молодого человека подписана примерно каждый шестнадцатый житель Земли.

На сегодняшний день канал популярного филантропа и шоумена насчитывает уже более полумиллиарда пользователей, нажавших на кнопку «Подписаться». В его библиотеке контента размещено 986 роликов, которые посвящены зрелищным трюкам, необычным испытаниям и помощи нуждающимся. При этом MrBeast подчеркнул, что его путь к славе не был устлан деньгами.

Ранее блогер признавался, что вырос в маленьком и довольно бедном городе, где у него не было «золотого детства». Он рассказал, что его главным богатством стала одержимость собственным делом, которую он обнаружил у себя ещё в 11 лет, когда впервые открыл для себя YouTube.

Ранее в Южной Америке развернулась детективная история, связанная с розыгрышем от MrBeast. В столице Парагвая, городе Асунсьоне, был арестован блогер по прозвищу Treezy, который выиграл частный самолёт в конкурсе на канале знаменитости.