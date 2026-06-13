Российская ПВО сбила 109 украинских дронов за день 13 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 109 беспилотников ВСУ самолетного типа. Атаки были отражены над несколькими российскими регионами, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что перехват целей проходил в период с семи утра до восьми вечера 13 июня. Беспилотники сбивали над Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областями и Московским регионом. Также дроны ликвидировали над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

В Министерстве обороны РФ напомнили прошлой ночью система ПВО также успешно отражала атаки киевского режима. Военным удалось сбить уже 177 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами.