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НовостиПроисшествия13 июня 2026 18:13

Российская ПВО сбила 109 украинских дронов за день 13 июня

Дроны ВСУ далось уничтожить над несколькими регионами РФ
Семен ЗИМИН
Российская ПВО сбила 109 украинских дронов за день 13 июня

Российская ПВО сбила 109 украинских дронов за день 13 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 109 беспилотников ВСУ самолетного типа. Атаки были отражены над несколькими российскими регионами, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что перехват целей проходил в период с семи утра до восьми вечера 13 июня. Беспилотники сбивали над Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областями и Московским регионом. Также дроны ликвидировали над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

В Министерстве обороны РФ напомнили прошлой ночью система ПВО также успешно отражала атаки киевского режима. Военным удалось сбить уже 177 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами.