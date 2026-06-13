«Это не имеет срока давности»: в МИД напомнили о неизбежности наказания для Киева за теракт в Старобельске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В российском МИД сообщили, что киевский режим обязательно понесет наказание за трагедию в Старобельске. По мнению официальной Москвы, все попытки западных стран обелить украинскую сторону не имеют перспектив. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МИД России.

«Киевский режим несет полную ответственность за кровавый теракт в Старобельске. Это преступление не имеет срока давности», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что они уже разоблачили ложь западных СМИ с помощью фактов и проекта «Антифейк». По их словам, ответственность за случившееся лежит исключительно на киевском режиме.

Напомним, что страшный теракт произошел в Старобельске 21 мая. В тот день украинские боевики применили дроны для атаки на общежитие местного колледжа. В результате этого удара на месте погиб 21 человек, а более 40 граждан получили ранения разной степени тяжести.