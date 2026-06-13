Умер Евгений Кушпель, худрук Новороссийского драмтеатра

Фото: страница главы муниципального образования город-герой Новороссийск Андрея Кравченко в социальной сети ВКонтакте

Художественный руководитель и главный режиссер Новороссийского драматического театра им. В.П. Амербекяна Евгений Кушпель трагически погиб. Он попал в ДТП 13 июня. Полученный травмы оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщает "КП-Кубань" со ссылкой на главу Новороссийска Андрея Кравченко.

Евгению Кушпелю было 69 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Мэр города выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он также назвал гибель Кушпеля невосполнимой утратой для всего Новороссийска.

"Известие о гибели Евгения Леонидовича пока еще очень трудно осознать", - написал Кравченко на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Евгений Кушпель был заслуженным работником культуры Краснодарского края, удостоен звания «Патриот города-героя Новороссийска» и являлся ветераном труда. Его вклад в историю региона сложно переоценить. Как талантливый артист, он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Для жителей Новороссийска он навсегда останется неизменным ведущим ключевых патриотических мероприятий — от парада Победы до легендарной акции «Бескозырка».

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