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НовостиОбщество13 июня 2026 20:49

ВСУ ударили по энергообъектам Запорожья, часть региона осталась без света

Повреждение энергоинфраструктуры привело к отключениям света в Запорожской области
Мария ПАНЮТИНА
ВСУ ударили по энергообъектам Запорожья, часть региона осталась без света

ВСУ ударили по энергообъектам Запорожья, часть региона осталась без света

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Часть Запорожской области осталась без света после атак беспилотников ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе", - написал он в мессенджере Max.

Балицкий добавил, что в настоящее время специалисты оценивают масштаб повреждений. Он отметил высокую активность дронов ВСУ в небе над областью. Силы ПВО продолжают отражать атаки.

Ранее KP.RU сообщал, что более 300 тысяч абонентов Запорожской области остались без света из-за атак киевского режима. По данным Балицкого, 16 муниципальных образований региона лишись электроснабжения.