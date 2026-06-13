ВСУ ударили по зданию администрации в Энергодаре в День России 26 раз Фото: REUTERS.

Здание администрации Энергодара в День России и День города было атаковано украинскими беспилотниками 26 раз. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

"Вчера был День России и День города. <...> Рекордное количество ударов по администрации Энергодара. Двадцать шесть прилетов БПЛА по зданию. <...> Намеренно "поздравляли" нас", - написал он в Telegram.

Пухов отметил, что атаки ВСУ на городскую инфраструктуру продолжились и 13 июня. По его словам, несмотря на удары городские службы продолжают работу.

Ранее KP.RU сообщал, что территория медико-санитарной части в Энергодаре подверглась четыре атакам ВСУ. Один из ударов пришелся по автомобилю КамАЗ, оборудованному под передвижную акушерскую комнату. В результате техника получила повреждения.