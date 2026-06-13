У парома с 69 пассажирами отказал двигатель во время движения в Северном море: судно дрейфовало в шторм два часа

Пассажирский паром потерял ход в Северном море из-за проблем с двигателем Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вблизи острова Гельголанд зафиксировали дрейфующий пассажирский паром. Судно потеряло ход в Северном море. Как сообщает телерадиокомпания NDR, ЧП случилось из-за проблем с двигателем.

Уточняется, что на борту судна находилось 69 пассажиров. Паром в условиях шторма дрейфовал около двух часов. Как утверждается, никто не пострадал.

"У парома Funny Girl, курсирующего до острова Гельголанд, вышел из строя двигатель. В настоящее время его буксируют в Куксхафен. На борту находятся 69 человек", - сказано в материале.

В тот же день двое детей и мужчина погибли на озере Линево в Кытмановском районе Алтайского края. Моторная лодка перевернулась прямо посреди водоема. Спасти удалось только четверых несовершеннолетних. Поиски остальных пропавших продолжаются.