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НовостиПроисшествия13 июня 2026 21:53

Два человека погибли и два пострадали в аварии под Ярославлем

Ребенок и женщина госпитализированы после ДТП в Ярославской области
Мария ПАНЮТИНА
Два человека погибли и два пострадали в аварии под Ярославлем

Два человека погибли и два пострадали в аварии под Ярославлем

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области в результате ДТП погибли водитель и пассажир, еще два человека получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 13 июня на дороге Глебовское - Долгуново. По предварительным данным, водитель 1975 года рождения не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

"В результате ДТП водитель автомобиля BMW и пассажир женщина 1980 г. р. от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пострадали 42-летняя женщина и девятилетняя девочка, их доставили в больницу с травмами. Госавтоинспекции устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее KP.RU сообщал, что в Подмосковье 13 июня произошло ДТП. На трассе под Одинцово столкнулись два легковых автомобиля. Два человека погибли на месте, еще один умер в машине скорой помощи.