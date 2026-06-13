20 рабочих недель подряд: когда у россиян будет следующий праздничный выходной

День народного единства станет ближайшим праздничным выходным Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Ближайший нерабочий праздничный день ожидает россиян только в ноябре, до этого все рабочие недели будут полными. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Ярослав Нилов.

"В соответствии с утвержденным ранее производственным календарем, у нас до 4 ноября праздничных нерабочих дней нет", - сказал парламентарий.

До следующего праздника россиян ожидают 20 полных рабочих недель. День народного единства 4 ноября в этом году выпадает на среду и станет единственным выходным посреди рабочей недели.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2027 году россияне будут отдыхать целых 118 дней. Это вдвое меньше, чем отведено на работу. При этом, в следующем году граждан России ждут сразу пять коротких рабочих недель - они продлятся по четыре дня.