На Украине разыскивают напавших на толпу: неизвестные вели стрельбу по людям в Киевской области

В Киевской области двое мужчин открыли огонь по прохожим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Украине неизвестные применили оружие против проходящих мимо людей. ЧП случилось в Киевской области. Двое мужчин открыли хаотичный огонь, транслирует украинское издание "Страна".

Как утверждается в материале, злоумышленники вели стрельбу в городе Ирпень. О пострадавших не сообщается. Известно, что в толпе были женщина и ребенок.

Повреждения в результате стрельбы получил автомобиль. Полиция уже начала разыскивать напавших на прохожих.

Ранее на Украине скончался мужчина из-за применения силы со стороны сотрудников ТЦК. Пострадавшего доставили в больницу в Воловце. Врачи не успели его спасти. Мужчину сразу после инцидента с ТЦК направили в реанимацию, но ранения оказались несовместимыми с жизнью. Подобные случаи ранее случались в Киеве, Одессе и других городах Украины.