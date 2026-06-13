В Тегеране пройдут похороны Али Хаменеи: что об этом известно

Прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи пройдёт 4-9 июля Фото: REUTERS.

На территории Ирана состоятся похороны и церемонии прощания, организованные в память о погибшем верховном лидере исламской республики Али Хаменеи. Люди смогут выразить скорбь на мероприятиях в его честь в начале следующего месяца. Похороны и прощание пройдут 4-9 июля, передает гостелерадиокомпания IRIB.

Сообщается, что первые церемонии состоятся в соборной мечети Хомейни в Тегеране. Там 4 и 5 июля все желающие смогут проститься с Али Хаменеи.

Позже, 6 июля, церемония похорон пройдет в Тегеране. Она также состоится в Куме. Там похоронную церемонию проведут 7 июля. Погребение пройдет 9 июля в Мешхеде. В этом городе родился Али Хаменеи.

Экс-верховный лидер Ирана погиб утром 28 февраля. Нападение планировалось ночью, однако враг решил напасть позже с учетом обновленных разведданных. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани признал, что США и Израиль не дадут Али Хаменеи править страной. Поэтому они решили устранить главного руководителя. В стране в связи с гибелью верховного лидера объявили 40-дневный траур. Удары в день смерти Али Хаменеи наносили по всей территории Ирана. На резиденцию лидера страны скинули 30 сверхмощных бомб.

Как позже стало известно, вместе с Али Хаменеи в здании находились члены его семьи - дочь и зять, внук и одна из невесток. Все они погибли. Официально смерть верховного лидера исламской республики подтвердили 1 марта. В момент гибели Али Хаменеи "находился на своем рабочем месте и выполнял служебные обязанности", свидетельствуют данные гостелевидения Ирана. О смерти аятоллы также объявлял и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он порадовался результатам военной операции.

После Али Хаменеи на пост заступил Моджтаба Хаменеи. Новый верховный лидер Ирана продолжает выполнять свои обязанности и сейчас. Он жив и здоров, поделился подробностями посол исламской республики в России Казем Джалали. Дипломат уведомил, что Моджтаба Хаменеи занят вопросами административного характера. По его данным, в Иране должным образом обеспечивают безопасность верховного лидера Ирана.