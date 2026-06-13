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НовостиПолитика13 июня 2026 23:29

Украинские военные раскритиковали тактику Сырского: в ВСУ недовольны формированием подразделений

Военэксперт Марочко: ВСУ сетуют на подход Сырского к формированию подразделений
Алина КОЧНЕВА
Военэксперт Марочко: ВСУ сетуют на подход Сырского к формированию подразделений

Военэксперт Марочко: ВСУ сетуют на подход Сырского к формированию подразделений

Фото: REUTERS.

Боевики ВСУ пожаловались на подход к формированию подразделений. Они выразили недовольство тактикой главкома украинской армии Александра Сырского. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.

Спикер оповестил, что солдаты ВСУ сетуют на объединение на передовой неподготовленных бойцов с участниками националистических формирований. Такое соседство оценили далеко не все.

"В украинском сегменте новостей очень много... критики тактики Сырского по созданию своеобразного "винегрета" на линии боевого соприкосновения", - прокомментировал Андрей Марочко.

Войска ВС РФ между тем вновь провели успешные операции. Военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Кроме того, нанесено поражение местам хранения БПЛА дальнего действия.