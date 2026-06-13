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НовостиВ мире13 июня 2026 23:45

"Никто не доволен": в Израиле раскритиковали соглашение между США и Ираном

Ynet: Трамп подставил Израиль из-за соглашения с Ираном
Мария ПАНЮТИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп "подставил" Израиль готовящемся соглашением с Ираном. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на израильского чиновника.

"Это плохое соглашение. Никто не доволен им. Они понимают, что это не хорошо для нас и наносит ущерб интересам Израиля", - цитирует чиновника издание.

Источник добавил, что в Израиле обеспокоены ограниченными возможностями влияния на переговорный процесс и тем, что США не всегда учитывают позицию израильской стороны.

Чиновник считает, что сделка с Ираном может быть направлена на обеспечение краткосрочной стабильности в США, но не способна обеспечить долгосрочный эффект.

Ранее Трамп объявил, что подписание исторического документа между Вашингтоном и Тегераном намечено на 14 июня. По словам президента США, сразу после этого Ормузский пролив, имеющий ключевое значение для мировой торговли нефтью, будет полностью открыт для судоходства.