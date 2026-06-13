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НовостиВ мире13 июня 2026 23:59

РФ примет болезненные меры в отношении Польши в ответ на посягательства на дипнедвижимость: что заявили в МИД

В МИД объяснили, чем Польше грозит посягательство на дипнедвижимость РФ
Алина КОЧНЕВА
В МИД объяснили, чем Польше грозит посягательство на дипнедвижимость РФ

В МИД объяснили, чем Польше грозит посягательство на дипнедвижимость РФ

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Польские власти на фоне мощной антироссийской риторики могут попытаться посягнуть на дипломатическую недвижимость РФ в стране. В таком случае Москва примет в отношении Варшавы болезненные меры. Об этом предупредил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью РИА Новости.

Дипломат напомнил, что генконсульство РФ в Гданьске остановило работу в прошлом году. Его здание является государственной собственностью России. При посягательствах на объект Москва будет вынуждена реализовать ряд мер, отметил дипломат.

"Россия владела недвижимостью в этом городе задолго до того, как он по итогам Второй мировой войны стал благодаря решениям советского руководства частью возрожденного при помощи СССР польского государства", - констатировал Алексей Климов.

В Польше между тем запустили и антиукраинскую кампанию. Отношения между Варшавой и Киевом ухудшились из-за последних решений властей Незалежной. Так, кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер записала провокационное антиукраинское видео. В предвыборном ролике она сорвала флаг Украины со зданий в городе.