BZ сочла нереальным обещание Запада о переговорах по вступлению Украины в ЕС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Западе вскоре пройдут первые официальные переговоры по киевскому вопросу. Украина намеревается вступить в Евросоюз. Члены ЕС запустили соответствующий переговорный процесс. Немецкая газета Berliner Zeitung сочла обещание Запада о контактах по вступлению Украины в Евросоюз нереальным.

Автор материала признал, что переговоры по Киеву не являются мирным планом или стратегией безопасности. Он назвал инициативу пустым обещанием. ЕС попытается выставить любое решение по этому вопросу своей якобы победой, пишет газета.

"Самым опасным результатом этой недели было бы, если бы Европа поверила в собственную инсценировку", - говорится в статье.

Евросоюз ожидает полный крах из-за переговоров по вступлению Украины в сообщество. Итальянский журналист Томас Фази подчеркнул, что такой шаг Запада демонстрирует глубокий кризис, в котором сейчас находится ЕС. Он назвал решение о переговорах по Киеву глупостью.