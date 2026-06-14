Навроцкий выдвинул ультиматум Зеленскому по вопросу лишения ордена Белого Орла Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский скоро лишится польского ордена Белого Орла. Ему уже выставили соответствующий ультиматум. Предупреждение последовало от польского лидера Кароля Навроцкого. Он ранее намекнул, что Зеленский еще может изменить ситуацию, заострила внимание газета Rzeczpospolita.

По версии источников, бывший комик может не потерять орден, если переименует формирование "имени героев УПА*". Однако предоставленное киевскому главарю время на исходе.

"Речь идет скорее о днях, чем о неделях, хотя ни один из наших собеседников не хочет принимать окончательного решения по этому вопросу", - говорится в материале.

Как отметил вице-председатель польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Тобиаш Бохеньский, пренебрежительное отношение Зеленского к Варшаве объясняется поддержкой со стороны Германии. Премьер Польши Дональд Туск в любом случае выполнит все распоряжения Берлина, добавил политик.

*террористическая организация, запрещенная на территории РФ