Россияне могут получать две пенсии: кто имеет право на дополнительную выплату

Говырин перечислил основания для получения россиянами двух пенсий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России право на получение двух пенсий одновременно закреплено за несколькими категориями граждан. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью РИА Новости.

По словам парламентария, чаще всего такая возможность предусмотрена для военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и отдельных категорий силовиков и их семей.

Говырин уточнил, что две пенсии могут получать инвалиды военной службы, участники боевых действий и добровольцы, если они одновременно имеют право на государственную и страховую пенсию.

Аналогичные нормы действуют для семей погибших военнослужащих и добровольцев, а также для родственников, потерявших кормильца в результате службы или боевых действий.

Депутат добавил, что такие выплаты предусмотрены для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и членов семей умерших ликвидаторов, а также для семей погибших космонавтов.

Кроме того, военные пенсионеры могут получать вторую - страховую - пенсию при наличии необходимого гражданского стажа и пенсионных коэффициентов после завершения службы.

Ранее KP.RU сообщал, что в новых регионах России продолжается поэтапный переход на выплату федеральных пенсий. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что с 2023 года выплаты были назначены более чем 1,5 миллионам граждан этих территориях.