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НовостиОбщество14 июня 2026 0:20

Россияне могут получать две пенсии: кто имеет право на дополнительную выплату

Говырин перечислил основания для получения россиянами двух пенсий
Мария ПАНЮТИНА
Говырин перечислил основания для получения россиянами двух пенсий

Говырин перечислил основания для получения россиянами двух пенсий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России право на получение двух пенсий одновременно закреплено за несколькими категориями граждан. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью РИА Новости.

По словам парламентария, чаще всего такая возможность предусмотрена для военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и отдельных категорий силовиков и их семей.

Говырин уточнил, что две пенсии могут получать инвалиды военной службы, участники боевых действий и добровольцы, если они одновременно имеют право на государственную и страховую пенсию.

Аналогичные нормы действуют для семей погибших военнослужащих и добровольцев, а также для родственников, потерявших кормильца в результате службы или боевых действий.

Депутат добавил, что такие выплаты предусмотрены для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и членов семей умерших ликвидаторов, а также для семей погибших космонавтов.

Кроме того, военные пенсионеры могут получать вторую - страховую - пенсию при наличии необходимого гражданского стажа и пенсионных коэффициентов после завершения службы.

Ранее KP.RU сообщал, что в новых регионах России продолжается поэтапный переход на выплату федеральных пенсий. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что с 2023 года выплаты были назначены более чем 1,5 миллионам граждан этих территориях.